Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ на автомобиль в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина погиб в результате атаки дронов-камикадзе на движущуюся машину в селе Азаровка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере MAX.

Глава Брянской области пообещал оказать семье погибшего всю необходимую материальную помощь.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили в ночь на 14 февраля 20 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 13 беспилотников были сбиты над Крымом, два – над Орловской областью. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями и над Московским регионом.

До этого глава сельского поселения Чаусовского пострадал при атаке на движущийся автомобиль вблизи села Марковск в Погарском районе Брянской области. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

