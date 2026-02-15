Khaosod: в Таиланде более 40 человек пострадали из-за опрокидывания автобуса

Фото: 123RF.com/nitinut380

Свыше 40 человек получили травмы при опрокидывании автобуса в южной таиландской провинции Транг. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля, когда автобус ехал из Пхукета в Бетонг. Предварительно, водитель уснул за рулем.

Всего в салоне транспортного средства находилось 52 человека, из них свыше 10 пассажиров получили тяжелые травмы. Правоохранители уже приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

При этом в генконсульстве России в провинции Пхукет ТАСС рассказали, что граждан РФ среди пострадавших нет. Информации от местных властей, а также от самих россиян по этому поводу не поступало, уточнили в ведомстве.

Ранее 8 человек погибли, еще 26 получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Часть пострадавших находилась в тяжелом состоянии. По информации местных властей, автобус не смог войти в поворот, после чего перевернулся и слетел в кювет.

