Экскурсионный автобус с туристами съехал с дороги в горах Абхазии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горах Абхазии. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

В результате случившегося погиб один пассажир. Еще троим гражданам была оказана помощь на месте, а четверо человек доставили в больницу. Сейчас с пострадавшими работают врачи.

"Краевой Минздрав на связи с абхазскими коллегами. Установлено взаимодействие по линии федеральной службы медицины катастроф", – отметил Владимиров, добавив, что на данный момент не обладает полной информацией о ЧП.

Ведется работа по выяснению подробностей происшествия. Кроме того, власти Ставропольского края ожидают список граждан, которые находились в микроавтобусе.

Ранее шестеро детей получили травмы в аварии с участием автобуса и двух большегрузов в Дальнереченске Приморского края. ДТП произошло на 349-м километре трассы А-370 "Уссури".

По данным региональной прокуратуры, водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который двигался в попутном направлении. После этого последнее транспортное средство столкнулось с большегрузом.



