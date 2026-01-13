Форма поиска по сайту

01:14

Политика

Небензя заявил, что Запад полностью игнорирует преступления Киева

Фото: ТАСС/Zuma

Страны Запада полностью игнорируют преступления украинских военных, которые целенаправленно бьют по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

По его словам, особый цинизм ВСУ выделяет теракт в Хорлах в Херсонской области.

"Оно (село. – Прим. ред.) находится за так называемой красной линией. Военных объектов там нет и никогда не было. Бывший морской порт давно утратил свое значение, а территория развивается исключительно как рекреационная зона. Это детские лагеря, базы отдыха, туристическая инфраструктура", – приводит РИА Новости слова Небензи.

У Москвы нет ни малейших сомнений, что данный теракт был спланирован заранее. Украинские военные прекрасно понимали, куда и по кому наносили удар, подчеркнул Небензя.

В то же время голословные утверждения о прицельных нападениях РФ на мирных граждан Украины не подтверждаются никакими фактами и свидетельствами. Военные не подвергают обстрелу гражданских, отметил постпред.

Дипломат добавил, что ни одно враждебное действие со стороны ВСУ не останется без должной реакции Москвы. На каждую атаку против мирных граждан РФ последует жесткий ответ.

Россия будет решать проблемы военными методами, пока украинский президент Владимир Зеленский "не придет в чувства", заявил Небензя. Он указал, что условия мирных переговоров для украинского лидера с каждым потерянным днем будут становиться только хуже.

При этом Киеву не поможет ни саммит "коалиции желающих" во Франции, ни продвижение сил НАТО к границам Украины, заключил дипломат.

Ранее российские военные в ходе массивного удара поразили в Киеве предприятия, задействованные в сборке беспилотников. Для атаки использовались комплексы "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр".

Кроме того, войска РФ вывели из строя Львовский авиаремонтный завод, нанеся по нему удар баллистической ракетой "Орешник". На предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику ВСУ, включая истребители F-16 и МиГ-29.

Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины

