ВС РФ поразили заводы БПЛА в Киеве 9 января

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ходе массивного удара 9 января поразили в Киеве предприятия, задействованные в сборке беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовались комплексы "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр". Помимо предприятий по сборке БПЛА, были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса противника.

Массированный удар по критически важным объектам Украины стал ответом на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря 2025 года.

Все цели были достигнуты. В МО России заверили, что любые террористические действия со стороны противника не останутся без ответа.