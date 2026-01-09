Форма поиска по сайту

09 января, 09:11

Политика

ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина нанесли удар "Орешником"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия в ночь на 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен в качестве ответа на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, которая была зафиксирована в ночь на 29 декабря 2025 года. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе баллистическая ракета "Орешник" и ударные БПЛА.

"Цели удара достигнуты", – указали в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что в результате атаки были поражены места, где выпускались БПЛА, которые использовались для атаки на резиденцию Путина, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", – заключили в Минобороны РФ.

Ранее начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков сообщал, что вражеские беспилотники были запущены в сторону резиденции Путина из Сумской и Черниговской областей. Траектория их полета пролегала через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Всего был запущен 91 дрон. В ВКС признали, что атака была целенаправленной, тщательно спланированной и эшелонированной. В Кремле произошедшее охарактеризовали террористическим актом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отверг факт нападения, назвав обвинения сфабрикованными.

Однако после случившегося Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о пересмотре Москвой переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Сам Трамп осудил данную атаку и назвал ее "плохим развитием событий".

Россия передала представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве расшифровки данных маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, который был сбит во время атаки на резиденцию Путина.

Трамп заявил, что очень рассержен ударом ВСУ по резиденции Путина

