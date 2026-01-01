WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Фото: ТАСС/AP/Kevin Wolf

Сотрудники служб нацбезопасности США якобы не подтвердили данные об атаке украинских войск по резиденции Владимира Путина. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, якобы знакомый с разведданными.

Собеседник газеты привел оценку Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), согласно которой ВСУ якобы не пытались совершить нападение на российского президента.

Украина запустила беспилотники в сторону резиденции Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Всего к атаке был привлечен 91 дрон.

В Кремле произошедшее охарактеризовали террористическим актом, подчеркнув, что российские военные готовы ответить на подобные действия Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг факт нападения, назвав обвинения сфабрикованными.

Сам Путин, комментируя инцидент, заявил о намерении пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной. В связи с этим европейские лидеры организовали срочный созвон.