Столичные аэропорты работают штатно на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно в условиях снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Отмен рейсов по метеоусловиям и "уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более 2 часов 2 рейса", – уточнили в агентстве воздушного транспорта.

В частности, с 13:00 до 14:00 аэропорты обслужили 46 рейсов, из которых 24 – на вылет и 22 – на прилет. Всего с начала суток были выполнены 586 рейсов.

В настоящее время службы авиагаваней работают в усиленном режиме. Работа авиатранспорта находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Согласно прогнозам, снегопад продлится в Москве до четверга, 26 февраля. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник, 24-го числа, в период с 13:00–14:00 до 16:00–17:00.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Автомобилистам рекомендовали выезжать после 20:00. Ожидается, что вечером 24 февраля загруженность дорог в Москве достигнет 8 баллов.