Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за снега и обледенения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снега и обледенения. Соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

"Период предупреждения – до 00:00 25 февраля. Снег, местами сильный, на дорогах снежные заносы, гололедица", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

Очередной снегопад продлится в столице до четверга, 26 февраля. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник, 24-го числа, в период с 13:00–14:00 до 16:00–17:00, после этого они начнут ослабевать.

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендовали выезжать после 20:00. Вечером 24 февраля в Москве прогнозируются заторы до 8 баллов.