Собянин сообщил об уничтожении уже 12 БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Еще три вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве, ликвидированы. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Уточняется, что на месте падения обломков ведутся работы. К настоящему моменту число сбитых на подлете к городу дронов достигло 12.

Атака произошла в четверг, 26 февраля. Сперва силы ПВО поэтапно обезвредили три дрона, а позднее еще три. Спустя время стало известно о ликвидации еще трех дронов, летевших к столице.

Из-за угрозы временно приостановили работу столичные аэропорты – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Позже ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, и воздушное сообщение восстановлено.

Новость дополняется