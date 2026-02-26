26 февраля, 19:57Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 12 БПЛА на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Еще три вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве, ликвидированы. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
Уточняется, что на месте падения обломков ведутся работы. К настоящему моменту число сбитых на подлете к городу дронов достигло 12.
Атака произошла в четверг, 26 февраля. Сперва силы ПВО поэтапно обезвредили три дрона, а позднее еще три. Спустя время стало известно о ликвидации еще трех дронов, летевших к столице.
Из-за угрозы временно приостановили работу столичные аэропорты – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Позже ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, и воздушное сообщение восстановлено.
Новость дополняется