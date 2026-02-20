Свыше 10 домов и 11 автомобилей повреждены после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Свыше 10 домов и 11 автомобилей оказались повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.

По его словам, в двух многоквартирных домах выбиты окна трех квартир, а в переулке Ставковом повреждены девять частных домовладений. Один из осколков беспилотника попал в торец дома на улице Федоровской. В результате выбиты стекла в 3 квартирах и повреждена газовая труба. Также осколки беспилотников задели многоквартирный дом на улице Бориса Михайлова.

Развожаев добавил, что исполняющий обязанности заместителя губернатора Максим Ковалев займется подсчетом ущерба и устранением повреждений. Управляющим компаниям и оперативным службам было поручено обойти квартиры в этих домах. Все городские службы продолжают работу.

Губернатор рассказал, что пострадала 90-летняя женщина, в квартире которой выбило окна. Она получила поверхностные раны глаз и голени.

Ранее в результате атаки ВСУ в Севастополе погиб 30-летний мужчина. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков сбитого дрона. Прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные действия, но спасти его не удалось.

