График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 10:03

Происшествия

Свыше 10 домов и 11 автомобилей повреждены после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Свыше 10 домов и 11 автомобилей оказались повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.

По его словам, в двух многоквартирных домах выбиты окна трех квартир, а в переулке Ставковом повреждены девять частных домовладений. Один из осколков беспилотника попал в торец дома на улице Федоровской. В результате выбиты стекла в 3 квартирах и повреждена газовая труба. Также осколки беспилотников задели многоквартирный дом на улице Бориса Михайлова.

Развожаев добавил, что исполняющий обязанности заместителя губернатора Максим Ковалев займется подсчетом ущерба и устранением повреждений. Управляющим компаниям и оперативным службам было поручено обойти квартиры в этих домах. Все городские службы продолжают работу.

Губернатор рассказал, что пострадала 90-летняя женщина, в квартире которой выбило окна. Она получила поверхностные раны глаз и голени.

Ранее в результате атаки ВСУ в Севастополе погиб 30-летний мужчина. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков сбитого дрона. Прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные действия, но спасти его не удалось.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика