19 февраля, 18:57

Общество
Психолог Сурина объяснила необходимость личного пространства в паре

"Психологическая гигиена": как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре

Почти половина москвичей признались, что не готовы находиться со своим партнером 24/7. Поэтому в доме лучше всего иметь личное пространство, где получится отдохнуть и побыть в тишине, сообщили СМИ. Подробнее – в материале Москвы 24.

Вместе или порознь?

Фото: 123RF.com/pressmaster

47% опрошенных жителей Москвы, которые живут с партнерами, заявили, что дома нуждаются в личном пространстве – месте, где можно уединиться и побыть в тишине, сообщило издание "Москвич Mag" со ссылкой на опрос.

В связи с этим респонденты сформировали рейтинг форматов жилья. Согласно ему, евродвушка стала абсолютным лидером: 38,3% москвичей считают ее идеальным вариантом для двоих. Она включает просторную кухню-гостиную, где можно ужинать и принимать гостей, а также отдельную спальню, дающую возможность побыть в разных комнатах, отметили в СМИ.

Кроме того, каждая пятая пара обустраивает в квартире отдельное место для хобби и творчества, а 14% – для удаленной работы или учебы. Про совместный досуг тоже не забывают: треть респондентов смотрят вместе сериалы, каждая пятая пара готовит и ест дома, еще у 20% есть общие увлечения, следует из результатов исследования.

Ранее опрос дейтинг-сервиса среди двух тысяч человек показал, что большинство россиян (85%) склонны "растворяться" в отношениях. Женщины теряют индивидуальность чаще мужчин, а пик кризиса приходится на второй-третий год совместной жизни. В этот период уходит эйфория и человек сталкивается с реальностью.

Как пояснил психолог Константин Никулин, потеря себя часто наступает после появления новой роли – жены, мужа или родителя. Человек увлекается ей настолько, что забывает о других своих ипостасях и интересах. Усугубляет ситуацию и культ романтической любви в фильмах и книгах, где слияние с партнером выдается за идеал.

Шоколад тоже надоедает

Фото: 123RF.com/pressmaster

При этом ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью, а не нормой, отметил в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

"Такое бывает в самом начале отношений, когда штормят гормоны. Но когда пара уже устоялась и отношения развиваются здоровым образом, необходимость быть вместе круглосуточно исчезает", – пояснил он.

Эксперт отметил, что у партнеров с устойчивыми взаимоотношениями есть баланс между общими делами и личным пространством. Мужчина может пойти с друзьями в спортзал или в бар, женщина – встретиться с подругами. Поэтому иметь отдельный круг общения – это абсолютная норма.

При этом в социальной психологии описано явление, когда люди начинают жить как одна система, буквально как сиамские близнецы. Это ведет к потере индивидуальности – они растворяются друг в друге. Чаще всего такая модель связана с тревожным типом привязанности: человеку постоянно нужно подтверждение, что его не бросят.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Появляется созависимость, которая характеризуется не количеством проведенного вместе времени, а невозможностью оказаться одному, отметил эксперт.

"Если жена пошла к подругам, а партнер чувствует тревогу, – это созависимость. Если один хочет побыть наедине с собой, а партнер обижается, – та же проблема. Любое дистанцирование воспринимается как угроза", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, важно понимать: усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена".

"Речь не о том, чтобы разъехаться на три месяца, а о том, чтобы внутри дня и недели находить время побыть наедине с собой. Если автономия исчезает, люди начинают цепляться к мелочам, раздражаться, и это только усиливает конфликты", – добавил психолог.

Исследования подтверждают: пары, где у каждого есть свои интересы, не смешиваемые с общими, считаются более устойчивыми, отметил Самбурский.

В свою очередь, кризисный психолог Ангелина Сурина подчеркнула: здоровая ситуация проявляется в том, что у человека есть и профессиональная жизнь, и друзья, и хобби, и семья.

"И в такой системе действительно нужны периоды, когда партнеры отдыхают друг от друга. Идеально, если есть возможность разойтись по разным комнатам, уехать на дачу, уйти гулять одному – и никто не обижается", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Почему это важно? Можно представить, что человека кормят только шоколадом. Он его любит, не может без него жить. Но пройдет время – и шоколад встанет поперек горла, захочется чего-то другого. "Другое" – это не про измену. Это про контраст, смену картинки. Люди часто зависают в интернете именно ради этого, но лучше делать так в реальной жизни: ходить куда-то, общаться, реализовываться. Чтобы не надоедать друг другу, нужны эти пространства.
Ангелина Сурина
кризисный психолог

Однако, если один партнер плохо понимает, что другому нужно побыть наедине с собой, важно это объяснить, отметила эксперт.

"Стоит добавить важный момент: "Я понимаю, что тебе может быть сложно меня понять. Но тебе и самому (самой) было бы полезно найти что-то интересное для себя – помимо семьи, детей, работы. Что бы ты хотел (хотела)? Может, спорт? Рисование? Курсы? Путешествия? Попробуй, пока я посижу одна (один), почитаю книгу, а ты займись тем, что тебе нравится", – добавила она.

Таким образом партнер не только просит о личном времени, но и помогает любимому найти свой ресурс. Главное – объяснить, что желание побыть в одиночестве – это не значит разлюбить. Это значит восстановить силы, упорядочить мысли и эмоции, чтобы не выплескивать их потом друг на друга и не разрушать отношения, заключила Сурина.

Зудакова Татьяна

обществоистории

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

