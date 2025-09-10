Психолог Добродская: ведение дневника поможет побороть гиперфиксацию на возлюбленном

Любовь и забота, свойственные романтическим отношениям, в ряде случаев перерастают в одержимость. Это становится источником тревог, недоверия и напряженности. Почему появляется гиперфиксация и как от нее избавиться, разбиралась Москва 24.

Разрушительная сила

Гиперфиксация на возлюбленном – это чрезмерная концентрация внимания на партнере, при которой человек начинает полностью растворяться в избраннике, постоянно думать о нем, контролировать, ждать подтверждения любви и жить не свою жизнь. Как объяснила Москве 24 психолог, сексолог и даопрактик Ирина Добродская, причины такого явления бывают разные.

Одна из основных – низкая самооценка. В таком случае возлюбленный становится самым значимым в жизни партнера: на фоне этого появляется страх потерять его и оказаться брошенным. Также причиной гиперфиксации может стать боязнь одиночества.





Ирина Добродская психолог, сексолог и даопрактик Все эти страхи приводят к увеличению контроля. А там уже возникает и ревность, из-за которой отношения меняются, появляется дистанция между партнерами.

Помимо этого, виноват и травмирующий опыт, полученный в детстве: нехватка родительского внимания или, наоборот, чрезмерная опека, отметила эксперт.

Также гиперфиксация может проявиться, если у человека нет опоры на самого себя, он не понимает своих желаний, чувств и концентрирует жизнь вокруг избранника, пытаясь угождать его потребностям, подчеркнула психолог.

Отсутствие целей

Из-за гиперфиксации на партнере отношения становятся зависимыми: человек начинает испытывать тревогу, эмоциональное истощение, теряет собственную идентичность и энергию, отметила эксперт.

"А еще он жертвует своими интересами, целями, желаниями, общением с друзьями и даже родственниками ради любимого. То есть готов действовать вопреки себе, чтобы быть именно с этим партнером", – объяснила эксперт.

Гиперфиксация также становится причиной отсутствия личностного роста: у человека пропадают желание и силы достигать новых успехов, рассказала психолог.

Побороть себя

Преодолеть гиперфиксацию можно с помощью внутренних и внешних практик, посоветовала Добродская.





Ирина Добродская психолог, сексолог и даопрактик Под первыми подразумевается развитие самоценности, формирование собственной опоры, отслеживание навязчивых мыслей и переключение внимания.

Специалист порекомендовала вести личный дневник, в который нужно подробно записывать все эмоции: так удастся увидеть проблему и возможные пути ее решения. Дыхательные практики и медитации помогут снять тревогу и успокоиться, отметила психолог.

"Внешние практики – это поиск хобби, друзей, коммуникация с окружающими. Нужно чаще выходить на улицу с близкими, проводить время в обществе", – посоветовала специалист.

Кроме того, эксперт рекомендовала направить силы на построение карьеры и уделить внимание личностному росту. Также важно научиться контролировать свои действия и ограничивать себя в желании быть вовлеченным в романтические отношения ежесекундно.

"Не следует часто писать партнеру. Если раньше была привычка выходить на связь каждые пять-пятнадцать минут, то важно делать это не чаще хотя бы раза в час", – добавила эксперт.

При этом Добродская подчеркнула, что в случае гиперфиксации обязательна психотерапия. Специалист поможет разобраться с проблемой, научиться не растворяться в партнере и оставаться самим собой, находясь в отношениях с любимым человеком.