Риелтор Бендриков: штрафы за просрочку сдачи жилья не вызовут скачка цен на недвижимость

Отмена моратория на штрафы для застройщиков за срыв сроков сдачи жилья может привести к росту цен на первичном рынке, считают эксперты. Так ли это и какие еще изменения ждут сферу недвижимости в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Конец "тепличных условий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство России выполнило поручение президента не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, которые срывают сроки сдачи жилья. Соответствующее решение было принято после прямого указания Владимира Путина, сделанного им во время прямой линии 19 декабря.

Мораторий ввели в РФ во время пандемии коронавируса в 2020 году в качестве временных мер поддержки бизнеса и с тех пор несколько раз продлевали. Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на финансового эксперта Дмитрия Трепольского, отмена моратория по сути означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов, а это может привести к росту цен на новостройки.

При этом финансовая ответственность должна повысить дисциплину компаний, считает он.



Дмитрий Трепольский финансовый эксперт Угроза финансовых потерь должна повысить дисциплину застройщиков и заставить компании более реалистично оценивать сроки реализации проектов еще на этапе начала строительства, отказавшись от заведомо нереалистичных сроков в маркетинговых целях.

Однако эксперт предупредил, что сами по себе штрафы не являются 100% защитой от появления долгостроев.

"При дефиците финансирования или сбоях в поставках материалов дополнительные неустойки могут усилить нагрузку на застройщика и ускорить его финансовые проблемы, вплоть до банкротства", – предупредил он.

Ключевой защитой для дольщиков в этой ситуации остаются эскроу-счета, которые не позволяют использовать средства покупателей до ввода дома в эксплуатацию, подчеркнул Трепольский.

В целом эксперт считает, что отмена моратория в долгосрочной перспективе повысит безопасность покупки на первичном рынке, особенно у крупных и финансово устойчивых девелоперов. Рынок, по его прогнозу, продолжит консолидироваться, а ненадежные мелкие компании будут вытеснены.

В то же время эксперт обратил внимание на возможные косвенные последствия.

"Застройщики могут начать закладывать потенциальные штрафы и дополнительные издержки в стоимость квадратного метра. В результате рост защищенности сделок может сопровождаться дальнейшим повышением цен на первичном рынке", – заключил Трепольский.

Ранее один квадратный метр в московской новостройке оценили в среднем в 382 194 рубля. Как подсчитали аналитики, эта сумма эквивалентна примерно 1 021 порции классической шаурмы, если считать по ее средней цене в 374 рубля.

Рост цен и количества исков?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

При этом, по мнению риелтора Олега Бендрикова, отмена моратория на штрафы для застройщиков скорее всего не приведет к росту цен на новостройки.

"На текущий момент стоимость на первичном рынке и так находится на очень высоком уровне, при этом разрыв с ценой на вторичное жилье также значителен. Основным драйвером продаж для застройщиков в этих условиях является льготная ипотека", – рассказал он в беседе с Москвой 24.

Бендриков уточнил, что дальнейший рост цен рискует вызвать серьезный вопрос, каким образом будет реализовываться новый объем строительства.

"Что касается последствий отмены моратория, они, на мой взгляд, будут носить скорее нормативный характер и приведут рынок к прежним, докризисным правилам игры", – пояснил риелтор.



Олег Бендриков риелтор Основное изменение заключается в том, что застройщики вновь будут нести полную ответственность за соблюдение сроков сдачи объектов, указанных в договорах долевого участия. Сейчас многие компании, ссылаясь на действующий мораторий, позволяют себе переносить время.

Риелтор добавил, что в целом в 2026 году существенных изменений в ценовой политике рынка недвижимости, по всей видимости, не произойдет.

"Динамика будет по-прежнему зависеть от двух основных факторов – курса валют и уровня ключевой ставки. Пока они остаются стабильными, нет оснований ожидать ни резкого роста, ни серьезного падения стоимости квадратного метра", – заключил Бендриков.

Юрист по недвижимости Яна Бондаренко в беседе с Москвой 24 обратила внимание на то, что возможность получить положенные компенсации появится у дольщиков, начиная с 1 января 2026-го.





Яна Бондаренко юрист по недвижимости Для этого необходимо подать соответствующее заявление в суд, если иск еще не был предоставлен ранее. Те же, у кого уже есть на руках вступившее в силу судебное решение о взыскании, смогут обратиться в службу судебных приставов для исполнения.

При этом, уточнила она, размер неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства рассчитывается исходя из стоимости квартиры по договору и продолжительности периода просрочки.

"Поскольку цена жилья и количество дней задержки у всех разные, то и итоговая сумма будет индивидуальной: к примеру, у кого-то она может составить 1 миллион рублей, у кого-то – 250 тысяч. При этом важно учитывать, что суды часто используют право на снижение размера неустойки, если считают ее явно несоразмерной последствиям нарушения", – пояснила юрист.

Она уточнила, что если квартира должна была быть передана, например, 1 января 2025 года, а на 1 января 2026-го она еще не готова, то у дольщика нет конечной даты для расчета полной суммы задолженности. Поэтому эксперт рекомендовала инициировать судебный процесс уже после фактического получения недвижимости, когда известен окончательный срок просрочки.

Также ожидается, что отмена моратория приведет к значительному увеличению количества судебных дел по этим вопросам в первые шесть месяцев следующего года. Это связано с тем, что многие дольщики в течение последних лет не подавали иски именно из-за действующего запрета на взыскание, резюмировала Бондаренко.