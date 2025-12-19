Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В России не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья после 2025 года. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Президент напомнил, что решение о вводе моратория принималось для поддержки строительной отрасли во время пандемии коронавируса.

"Полагаю, достаточно. И попрошу правительство этих мораториев не продлевать. Ключи должны выдавать вовремя", – указал президент.

Ранее в Центробанке России рассказывали, что ситуация на рынке жилья сохраняется устойчивой, а большинство строительных компаний остаются прибыльными. В частности, продажи в стоимостном выражении за 10 месяцев соответствуют уровню аналогичного периода 2024 года.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Прием обращений продлится вплоть до окончания мероприятия.

Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

