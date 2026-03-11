Форма поиска по сайту

11 марта, 19:00

Общество

Роспотребнадзор Москвы проведет день открытых дверей для предпринимателей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора проведет день открытых дверей для предпринимателей в четверг, 12 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Желающие смогут бесплатно проконсультироваться по интересующим вопросам. Предпринимателям ответят начальники отделов, заместители начальников, главные специалисты-эксперты, а также ведущие специалисты – эксперты по направлениям деятельности. Предварительная запись не требуется.

Уточняется, что День открытых дверей пройдет в управлении по адресу Графский переулок, а также территориальных отделах. Консультации будут организованы в очном режиме и по телефонам.

По вопросам контроля (надзора) можно обратиться:

  • за детскими образовательными организациями, за реализацией товаров для детей и подростков – 8 (495) 687-63-60;
  • за объектами коммунально-бытового обслуживания – 8 (495) 687-00-46;
  • за пищевыми объектами – 8 (495) 687-40-31;
  • за условиями труда и радиационной безопасности – 8 (495) 687-36-20;
  • за лечебно-профилактическими организациями и эпидемиологической ситуацией – 8 (495) 616-39-12;
  • за особо опасными инфекциями – 8 (495) 687-40-69.

А также по вопросам:

  • соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования – 8 (495) 687-30-17; 8 (495) 687-36-56;
  • получения государственных услуг – 8 (495) 687-40-51;
  • регистрации обращений и ответов на них: юридическим лицам – 8 (495) 687-36-08, гражданам – 8 (495) 687-70-13;
  • оспаривания действий (бездействий) специалистов управления – 8 (495) 616-45-83.

Ранее москвичей пригласили на тренинги по трудоустройству и предпринимательству. Программы предназначены для тех, кто хочет устроиться на работу, подняться по карьерной лестнице или открыть собственное дело. При этом все мероприятия в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" бесплатные.

"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут тренинги для москвичей в марте

