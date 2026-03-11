Роспотребнадзор Москвы проведет день открытых дверей для предпринимателей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора проведет день открытых дверей для предпринимателей в четверг, 12 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Желающие смогут бесплатно проконсультироваться по интересующим вопросам. Предпринимателям ответят начальники отделов, заместители начальников, главные специалисты-эксперты, а также ведущие специалисты – эксперты по направлениям деятельности. Предварительная запись не требуется.

Уточняется, что День открытых дверей пройдет в управлении по адресу Графский переулок, а также территориальных отделах. Консультации будут организованы в очном режиме и по телефонам.

По вопросам контроля (надзора) можно обратиться:



за детскими образовательными организациями, за реализацией товаров для детей и подростков – 8 (495) 687-63-60 ;

; за объектами коммунально-бытового обслуживания – 8 (495) 687-00-46 ;

; за пищевыми объектами – 8 (495) 687-40-31 ;

; за условиями труда и радиационной безопасности – 8 (495) 687-36-20 ;

; за лечебно-профилактическими организациями и эпидемиологической ситуацией – 8 (495) 616-39-12 ;

; за особо опасными инфекциями – 8 (495) 687-40-69 .

А также по вопросам:



соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования – 8 (495) 687-30-17 ; 8 (495) 687-36-56 ;

; ; получения государственных услуг – 8 (495) 687-40-51 ;

; регистрации обращений и ответов на них: юридическим лицам – 8 (495) 687-36-08 , гражданам – 8 (495) 687-70-13 ;

, гражданам – ; оспаривания действий (бездействий) специалистов управления – 8 (495) 616-45-83 .

