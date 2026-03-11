11 марта, 19:00Общество
Роспотребнадзор Москвы проведет день открытых дверей для предпринимателей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичное управление Роспотребнадзора проведет день открытых дверей для предпринимателей в четверг, 12 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Желающие смогут бесплатно проконсультироваться по интересующим вопросам. Предпринимателям ответят начальники отделов, заместители начальников, главные специалисты-эксперты, а также ведущие специалисты – эксперты по направлениям деятельности. Предварительная запись не требуется.
Уточняется, что День открытых дверей пройдет в управлении по адресу Графский переулок, а также территориальных отделах. Консультации будут организованы в очном режиме и по телефонам.
По вопросам контроля (надзора) можно обратиться:
- за детскими образовательными организациями, за реализацией товаров для детей и подростков – 8 (495) 687-63-60;
- за объектами коммунально-бытового обслуживания – 8 (495) 687-00-46;
- за пищевыми объектами – 8 (495) 687-40-31;
- за условиями труда и радиационной безопасности – 8 (495) 687-36-20;
- за лечебно-профилактическими организациями и эпидемиологической ситуацией – 8 (495) 616-39-12;
- за особо опасными инфекциями – 8 (495) 687-40-69.
А также по вопросам:
- соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования – 8 (495) 687-30-17; 8 (495) 687-36-56;
- получения государственных услуг – 8 (495) 687-40-51;
- регистрации обращений и ответов на них: юридическим лицам – 8 (495) 687-36-08, гражданам – 8 (495) 687-70-13;
- оспаривания действий (бездействий) специалистов управления – 8 (495) 616-45-83.
Ранее москвичей пригласили на тренинги по трудоустройству и предпринимательству. Программы предназначены для тех, кто хочет устроиться на работу, подняться по карьерной лестнице или открыть собственное дело. При этом все мероприятия в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" бесплатные.
"Новости дня": центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут тренинги для москвичей в марте