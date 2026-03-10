Москвичей пригласили на тренинги по трудоустройству и предпринимательству

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центры "Моя карьера" и "Моя работа" проведут в марте обучающие тренинги для москвичей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программы разработаны для тех, кто хочет устроиться на работу, подняться по карьерной лестнице или открыть собственное дело. Эксперты центров помогают горожанам с развитием цифровых навыков, знакомят с правовыми вопросами трудоустройства и инструментами создания контента, рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, те, кто хочет освоить новую профессию, могут прийти в центр "Профессии будущего" и пройти короткую программу обучения по одному из 75 направлений. Для этого на площадке в Печатниках есть современное оборудование и мастерские, максимально приближенные к реальному производству.

Все мероприятия в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" бесплатные. Для участия в них необходима предварительная регистрация.

В частности, 11 марта в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского состоится занятие "Основы самозанятости", на котором расскажут о применении налога на профессиональный доход для работающих на себя специалистов.

Бизнес-акселератор "Лаборатория самозанятого: от продукта до системы" пройдет 13-го числа в центре "Профессии будущего" на Волгоградском проспекте. Интенсив будет интересен тем, кто хочет превратить хобби в бизнес-проект.

Там же 17 марта пройдет лекторий для предпринимателей "Маркетинг будущего: тренды и вызовы", а также тренинг "Правовые вопросы трудоустройства. Все, что нужно знать".

На следующий день состоится занятие "Как составить бизнес-план", на котором бизнесменов и самозанятых научат управлять процессом планирования и выходить на плановые показатели выручки и прибыли.

Кроме того, 23 марта участники тренинга "Собеседование: диалог или экзамен" познакомятся со структурой собеседования и его спецификой, а 25-го числа на занятии "Визуальный контент как инструмент продаж" специалисты освоят ключевые навыки создания эффективного визуала для соцсетей и получат советы по регулярному ведению страниц.

В последний день марта состоится заключительный тренинг "Трудовой договор и договор ГПХ. В чем разница?". Участники разберутся в особенностях разных форм занятости и узнают, как обезопасить себя при заключении договоров.

Вместе с эти флагманский центр "Моя работа" на улице Шаболовке приглашает граждан 20 и 27 марта на тренинг "Бизнес-план самозанятого за один день", на котором участники будут готовить бизнес-план для своего дела.

16, 23 и 30 марта будет проходить тренинг "Бизнес-идея: как найти и выбрать?". На нем москвичи вместе с экспертами обсудят, где и как искать идею для собственного дела.

12 марта на вебинаре "Как открыть бизнес за 15 тысяч рублей" всем желающим помогут найти жизнеспособную бизнес-идею и определить необходимые ресурсы для ее реализации.

Позднее, 17 и 31 марта, пройдет вебинар "Самозанятость: инструкция к применению". Участники узнают о выгодах и дополнительных возможностях для самозанятых. 17 и 24 марта на занятии "Семь анализов бизнеса" расскажут, как исследовать отрасль, выбирать поставщиков и партнеров.

18 марта в онлайн-формате, а также 11 и 25 марта марта очно пройдут групповые консультации по организации собственного дела. Всем желающим расскажут обо всех нюансах самозанятости, ИП и ООО.

23 марта москвичи могут пройти авторский тест центра "Узнай, какой ты предприниматель" и получить персональную консультацию карьерного эксперта. Через 2 дня, 25-го числа, состоится встреча делового клуба хороших манер "10 правил внешнего вида для успешного собеседования".

Также 26 марта горожане смогут посетить вебинар "Как зарабатывать на маркетплейсах: интернет-торговля, с чего начать?", на котором узнают о перспективах роста интернет-торговли и устройстве экосистемы торговых площадок.

Ранее сообщалось, что Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область возглавили рейтинг российских регионов по количеству предпринимателей-женщин. Лидером оказалась столица с показателем 228,81 тысячи ИП.