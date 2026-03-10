Форма поиска по сайту

10 марта, 11:29

Город

Более 100 объектов получили архитектурно-художественную подсветку в Москве в 2025 году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 100 объектов получили архитектурно-художественную подсветку в Москве в 2025 году, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Правильно подобранное освещение дает возможность грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Более того, наличие подсветки делает территорию более безопасной в темное время суток, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, подсветкой оборудовали более 50 школ, которые открылись после реконструкции в рамках программы "Моя школа". На каждом учреждении установили 300–400 энергосберегающих светодиодных светильников.

Кроме того, архитектурно-художественную подсветку получил Живописный мост на северо-западе города. В рамках работ специалисты смонтировали светильники внутри и в основании вант сооружения, всего – более 400 осветительных приборов российского производства.

Новая подсветка также появилась у культурного центра "Москвич" на Волгоградском проспекте, набережной музея-заповедника "Коломенское", нескольких храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в районах Крылатское и Таганском, и у Театра имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре.

За последние 14 лет уровень освещенности Москвы вырос в 2 раза, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой – в 4 раза. Всего город освещают свыше 1 миллиона светильников.

Москва входит в топ-3 наиболее освещенных мегаполисов планеты. Благодаря внедрению энергоэффективных технологий и умных систем управления, электропотребление на нужды городского освещения практически не увеличивается.

Почти по 100 адресам в Москве появится контрастная подсветка пешеходных переходов

