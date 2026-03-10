Более 22 тыс компаний приняли участие в программах "Московской школы экспортера"

Фото: пресс-служба ДПиИР

За 8 лет работы программы "Московская школа экспортера" (МШЭ) объединили более 22 тысяч столичных компаний, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, за это время для предпринимателей провели свыше тысячи образовательных мероприятий – вебинаров, онлайн-практикумов и очных интенсивов. Участники изучали особенности ведения бизнеса с зарубежными партнерами и разрабатывали собственные экспортные стратегии при поддержке наставников.

"Инструментами "Московской школы экспортера" воспользовались уже больше 22 тысяч предпринимателей. Они познакомились с рынками Китая, Индии, Бразилии, стран Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов", – отметила Сергунина.

Благодаря поддержке программ МШЭ компании-участники заключили экспортные контракты почти на 10 миллиардов рублей.

Среди востребованных очных форматов – специализированные мероприятия и серии семинаров, посвященные работе с отдельными странами. В частности, предпринимателям предлагали цикл занятий, ориентированных на экспорт в Турцию.

Популярностью пользуются и онлайн-форматы. Помимо образовательных курсов, это встречи "Час с торговым представителем Российской Федерации" и "Диалог с цифровым атташе". На них эксперты рассказывают о новых возможностях на зарубежных рынках, изменениях в законодательстве и особенностях взаимодействия с партнерами более чем из 60 стран.

Сергунина отметила, что в ближайшее время пройдет несколько новых мероприятий. Сейчас открыта регистрация на онлайн-встречу с цифровым атташе в Марокко, которая состоится 18 марта. Еще один вебинар, запланированный на 27 апреля, пройдет с участием амбассадора московского бизнес-сообщества в Узбекистане.

Образовательная программа школы охватывает широкий круг тем внешнеэкономической деятельности для малого и среднего бизнеса – от выстраивания деловых коммуникаций до маркетинга, документооборота и логистики.

Например, 17 марта предпринимателей приглашают на онлайн-занятие, посвященное рекламе. Участникам расскажут, почему рекламные кампании, успешные на российском рынке, не всегда работают за рубежом и какие подходы лучше использовать для привлечения иностранной аудитории.

Отдельное внимание в этом году планируется уделить комплексным акселерационным программам, в том числе проекту "Экспортеры 2.0". Он реализуется совместно с Московской школой управления "Сколково" и предназначен для компаний из различных отраслей, уже имеющих опыт работы на внутреннем рынке и готовых к масштабированию.

