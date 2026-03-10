Дисциплинарный комитет ФХР пожизненно отстранил арбитра Скугарева

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России отстранил от работы трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение. Об этом сказано на сайте ФХР.

Инцидент произошел 21 февраля после матча, в котором играли "Норильск" и "Омские Крылья". Линейный судья встречи Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, где видно, как он, а также арбитры Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся в нетрезвом виде.

В результате комитет ФХР, проведя расследование по факту произошедшего, пожизненно запретил Скугареву заниматься любой деятельностью в хоккее, а Шмакова и Хажиева отстранили от работы на три года.

26-летний Скугарев по итогам сезона-2024/25 был признан лучшим линейным судьей ВХЛ. В этом сезоне он принял участие в 21 встрече Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Арбитр также является сыном двукратного чемпиона России в составе "Локомотива", участника чемпионата мира 2006 года Александра Скугарева.

Ранее на Олимпийских играх – 2026 в Милане был арестован 44-летний фанат словацкой сборной, которого разыскивали 16 лет. Суд в итальянском городе Больцано выдал ордер на арест мужчины в 2010 году. Тогда ему было предъявлено обвинение в кражах в коммерческих учреждениях.

В результате мужчина был задержан, когда прибыл в Милан, чтобы поддержать сборную Словакии по хоккею. О том, что мужчина находится в итальянском городе, сообщили сотрудники гостиницы, расположенной в районе Баджо. Теперь злоумышленнику грозит 11 месяцев и 7 дней тюрьмы за имущественные преступления.

