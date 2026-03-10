Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 18:19

Спорт

Дисциплинарный комитет ФХР пожизненно отстранил арбитра Скугарева

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России отстранил от работы трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение. Об этом сказано на сайте ФХР.

Инцидент произошел 21 февраля после матча, в котором играли "Норильск" и "Омские Крылья". Линейный судья встречи Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, где видно, как он, а также арбитры Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся в нетрезвом виде.

В результате комитет ФХР, проведя расследование по факту произошедшего, пожизненно запретил Скугареву заниматься любой деятельностью в хоккее, а Шмакова и Хажиева отстранили от работы на три года.

26-летний Скугарев по итогам сезона-2024/25 был признан лучшим линейным судьей ВХЛ. В этом сезоне он принял участие в 21 встрече Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Арбитр также является сыном двукратного чемпиона России в составе "Локомотива", участника чемпионата мира 2006 года Александра Скугарева.

Ранее на Олимпийских играх – 2026 в Милане был арестован 44-летний фанат словацкой сборной, которого разыскивали 16 лет. Суд в итальянском городе Больцано выдал ордер на арест мужчины в 2010 году. Тогда ему было предъявлено обвинение в кражах в коммерческих учреждениях.

В результате мужчина был задержан, когда прибыл в Милан, чтобы поддержать сборную Словакии по хоккею. О том, что мужчина находится в итальянском городе, сообщили сотрудники гостиницы, расположенной в районе Баджо. Теперь злоумышленнику грозит 11 месяцев и 7 дней тюрьмы за имущественные преступления.

Читайте также


спорт

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика