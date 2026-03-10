Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 18:10

Общество
Главная / Новости /

Роспотребнадзор: холодная зима не гарантирует нашествия насекомых

Роспотребнадзор оценил влияние погоды на нашествие клещей и комаров

Фото: 123RF.com/kwangmoo

Снежная и холодная зима не говорит о том, что при потеплении может возникнуть нашествие клещей и комаров. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что снежная и холодная зима создала подходящие условия для выживаемости насекомых, поэтому весной в России ожидается нашествие клещей и комаров.

Роспотребнадзор, в свою очередь, обратился к СМИ, распространившему эти слухи, и попросил предоставить источник.

Как рассказали в ведомстве, для динамики популяций гораздо важнее погодные условия, которые создаются в весенний период. Например, из-за холодной весны клещи могут проснуться позже. А при быстром пересыхании временных водоемов некоторые личинки комаров не смогут развиться.

Быстрее сформироваться и раньше выйти наружу комары и клещи могут при влажной и теплой весне. Для комаров наиболее важна погода в мае и начале июня.

Отмечается, что Роспотребнадзор следит за численностью и распространением комаров по территории страны. Это необходимо для своевременного регулирования популяции насекомых и проведения дезинсекций.

Также в ведомстве напомнили, что комары в России, как правило, неопасны и не переносят серьезные заболевания. Система мониторинга зараженности и численности комаров, которая появилась 10 лет назад, охватывает почти все регионы страны.

В Москве пока не зафиксировано случаев укусов людей клещами. В столичном подразделении Роспотребнадзора заявили, что они находятся в спячке. Тем не менее перед поездкой в регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом специалисты рекомендовали сделать прививку.

Специалисты предупредили россиян о нашествии комаров

Читайте также


обществопогода

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика