Роспотребнадзор: холодная зима не гарантирует нашествия насекомых

Фото: 123RF.com/kwangmoo

Снежная и холодная зима не говорит о том, что при потеплении может возникнуть нашествие клещей и комаров. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что снежная и холодная зима создала подходящие условия для выживаемости насекомых, поэтому весной в России ожидается нашествие клещей и комаров.

Роспотребнадзор, в свою очередь, обратился к СМИ, распространившему эти слухи, и попросил предоставить источник.

Как рассказали в ведомстве, для динамики популяций гораздо важнее погодные условия, которые создаются в весенний период. Например, из-за холодной весны клещи могут проснуться позже. А при быстром пересыхании временных водоемов некоторые личинки комаров не смогут развиться.

Быстрее сформироваться и раньше выйти наружу комары и клещи могут при влажной и теплой весне. Для комаров наиболее важна погода в мае и начале июня.

Отмечается, что Роспотребнадзор следит за численностью и распространением комаров по территории страны. Это необходимо для своевременного регулирования популяции насекомых и проведения дезинсекций.

Также в ведомстве напомнили, что комары в России, как правило, неопасны и не переносят серьезные заболевания. Система мониторинга зараженности и численности комаров, которая появилась 10 лет назад, охватывает почти все регионы страны.

В Москве пока не зафиксировано случаев укусов людей клещами. В столичном подразделении Роспотребнадзора заявили, что они находятся в спячке. Тем не менее перед поездкой в регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом специалисты рекомендовали сделать прививку.

