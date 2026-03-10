Роспотребнадзор: холодная зима не гарантирует нашествия насекомых

10 марта, 18:10Общество
Фото: 123RF.com/kwangmoo
Снежная и холодная зима не говорит о том, что при потеплении может возникнуть нашествие клещей и комаров. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что снежная и холодная зима создала подходящие условия для выживаемости насекомых, поэтому весной в России ожидается нашествие клещей и комаров.
Роспотребнадзор, в свою очередь, обратился к СМИ, распространившему эти слухи, и попросил предоставить источник.
Как рассказали в ведомстве, для динамики популяций гораздо важнее погодные условия, которые создаются в весенний период. Например, из-за холодной весны клещи могут проснуться позже. А при быстром пересыхании временных водоемов некоторые личинки комаров не смогут развиться.
Быстрее сформироваться и раньше выйти наружу комары и клещи могут при влажной и теплой весне. Для комаров наиболее важна погода в мае и начале июня.
Отмечается, что Роспотребнадзор следит за численностью и распространением комаров по территории страны. Это необходимо для своевременного регулирования популяции насекомых и проведения дезинсекций.
Также в ведомстве напомнили, что комары в России, как правило, неопасны и не переносят серьезные заболевания. Система мониторинга зараженности и численности комаров, которая появилась 10 лет назад, охватывает почти все регионы страны.
В Москве пока не зафиксировано случаев укусов людей клещами. В столичном подразделении Роспотребнадзора заявили, что они находятся в спячке. Тем не менее перед поездкой в регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом специалисты рекомендовали сделать прививку.
