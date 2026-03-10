Эксперт Тихомиров: основной сезон сбора грибов в Московском регионе начнется 10 апреля

Фото: 123RF.com/andiz

Основной сезон сбора грибов в столичном регионе может начаться примерно 10 апреля. В эти даты появятся сморчковые шапочки, рассказал Москве 24 автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Если температура удержится на уровне плюс 10 градусов на протяжении недели-двух, обильные снега, несмотря на все рекорды сезона, растают быстро. При таких условиях основной весенний грибной сезон начнется вовремя – в первой половине апреля", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, в конце марта появится саркосцифа австрийская, являющаяся самым ранним весенним грибом. Его можно найти на гниющих ветках деревьев. Сам гриб внешне напоминает яркие красные чашечки.



"Хотя саркосцифа считается съедобной, ее жесткая структура и необходимость тщательной очистки каждой чашечки щеткой от грязи делают процесс приготовления довольно трудоемким", – предупредил Тихомиров.

Сморчковые шапочки в апреле нужно искать в молодых осинниках и на пригорках, откуда вода уходит быстрее. Одновременно с этим грибники смогут увидеть гигантские строчки как в березняках, так и в сосновых лесах.

"Самые ценные и редкие весенние грибы Подмосковья – сморчки. Их можно постараться найти ориентировочно ближе к 25 апреля в хвойных и смешанных лесах, на плодородных перегнойных и известковых почвах", – пояснил Тихомиров.

Эксперт добавил, что порой сморчки встречаются в местах, которые давно пострадали от пожара, рядом с поваленными деревьями и на опилках, вдоль ручьев, канав и на влажных участках. Эти грибы питаются органикой и не связаны с конкретными породами деревьев так сильно, как летние виды.

Вместе с тем Тихомиров напомнил, что весенние грибы лучше собирать в самом начале сезона, пока не активизировались насекомые и слизни.

Визуально отличить все эти три вида между собой просто: шляпка сморчковой шапочки легко сдвигается с ножки, тогда как шляпка обычного сморчка плотно соединена с ножкой целиком. Сморчковые шапочки обычно ярко-коричневые и растут огромными семьями.

"Что касается географии, восток Московской области и бывшие торфяники с канавами и осинниками – хорошее направление для поиска сморчков и шапочек", – заключил эксперт.

Ранее кандидат географических наук Ольга Полынова заявила, что таяние снега весной в Подмосковье спровоцирует грибной бум летом и осенью. Она пояснила, что снег глубоко увлажняет почву и подстилку, создавая стартовый запас влаги. При этом окончательный прогноз можно будет дать ближе к концу весны.

По словам Полыновой, бум начнется с классического летне-осеннего грибного сезона. В конце июля массово пойдут подберезовики, подосиновики и белые (боровики). А в сентябре и начале октября наступит пик для белых грибов, рыжиков, груздей и осенних опят.