Трамп заявил об уничтожении кораблей для минирования в ходе конфликта с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Американские войска за последние несколько часов поразили и полностью уничтожили 10 неактивных заградительных катеров и кораблей для минирования в ходе военной операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями в случае минирования Ормузского пролива.

"Мы используем ту же технологию и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, чтобы навсегда уничтожить любые лодки или корабли, пытающиеся заминировать Ормузский пролив. С ними будут разбираться быстро и жестоко. Берегитесь!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По информации СМИ, разведывательное сообщество США ранее получило данные о том, что Иран якобы приступил к установке мин в Ормузском проливе.

Пролив был закрыт в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по Тель-Авиву и базам Вашингтона в регионе.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал дать доступ к проливу любому государству, которое выдворит со своей территории послов США и Израиля.

Мировая цена на нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
