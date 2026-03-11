00:55Политика
Израиль приступил к новой серии авиаударов по Тегерану
Фото: depositphotos/nitinut380
Израильские военные приступили к новой серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.
По данным агентства Jamaran, несколько взрывов уже прогремели в западном пригороде Тегерана Кередже. Информация о последствиях взрывов пока не приводится.
Вместе с тем ЦАХАЛ фиксирует ответный запуск ракет в сторону еврейского государства. В данный момент израильские ПВО перехватывают снаряды, выпущенные со стороны Ирана.
Ранее Израиль атаковал научно-исследовательский комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты главного штаба сил "Аль-Кудс" и производственные площадки систем ПВО.
В конце февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
Израиль нанес удар по школе на западе Ирана