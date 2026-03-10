Израиль атаковал научно-исследовательский комплекс КСИР в Тегеране

Фото: depositphotos/dnaveh

Израиль атаковал научно-исследовательский комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как указано в заявлении, израильские военные нанесли удар по подземной зоне комплекса, где проводились эксперименты и испытания, связанные с разработкой и производством баллистических ракет.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали объекты главного штаба сил "Аль-Кудс" и производственные площадки систем ПВО.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб бывший верховный лидер страны Али Хаменеи. Место погибшего аятоллы занял его сын Моджтабы Хаменеи.

По словам президента США Дональда Трампа, операция против Ирана будет вскоре завершена. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией" для избавления от "некоторых лиц".