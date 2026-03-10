Лыжница Анастасия Багиян взяла золото спринта на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российская лыжница Анастасия Багиян взяла золотую медаль спринта на Паралимпийских играх в Италии. Соревнования прошли в Тезеро.

По итогам спринта Багиян показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Следующей стала немка Леони Мария Вальтер (3 минуты 24,7 секунды), а третьей – немка Линн Кацмайер (3 минуты 25,3 секунды).

Багиян выступает в категории NS1. В ней соревнуются атлеты с нарушением зрения, ее спортсменом-ведущим был Сергей Синякин.

Это уже второе российское золото Паралимпиады. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина заняла первое место в супергиганте. Она прошла весь маршрут в классе LW 6/8-2 за 1 минуту 15,60 секунды. Серебро завоевала представительница Франции Орели Ришар, а на третьем месте была шведка Эбба Орше.

Благодаря этой победе российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года. Игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.