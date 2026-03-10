Суд в Москве прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ранее департамент подал иск сразу к нескольким ответчикам, среди которых был указан Батрутдинов. Ведомство просило изъять для государственных нужд недвижимость, расположенную на территории, где было принято решение о комплексном развитии. Речь идет о нескольких десятках гаражей, а ответчиками по делу проходят около 30 человек.

Согласно документам, производство по делу в отношении Батрутдинова прекратили в связи с отказом истца от исковых требований. По той же причине суд остановил разбирательство еще в отношении 4 ответчиков.

При этом подготовка дела к слушанию по остальным участникам продолжается. По ходатайству третьего лица – Специализированного застройщика "Ростокино-Русанова" – назначена судебная оценочная экспертиза спорных нежилых помещений, которую проведут специалисты ЦСЭ "Основа".

