Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 17:01

Шоу-бизнес

Суд в Москве прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ранее департамент подал иск сразу к нескольким ответчикам, среди которых был указан Батрутдинов. Ведомство просило изъять для государственных нужд недвижимость, расположенную на территории, где было принято решение о комплексном развитии. Речь идет о нескольких десятках гаражей, а ответчиками по делу проходят около 30 человек.

Согласно документам, производство по делу в отношении Батрутдинова прекратили в связи с отказом истца от исковых требований. По той же причине суд остановил разбирательство еще в отношении 4 ответчиков.

При этом подготовка дела к слушанию по остальным участникам продолжается. По ходатайству третьего лица – Специализированного застройщика "Ростокино-Русанова" – назначена судебная оценочная экспертиза спорных нежилых помещений, которую проведут специалисты ЦСЭ "Основа".

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Поводом стало неисполнение порядка деятельности иностранного агента. Размер взыскания составляет 40 тысяч рублей

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика