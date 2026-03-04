Уголовное дело возбуждено в отношении актера Трескунова

Фото: legion-media.com/Persona Stars (Семен Трескунов признан в РФ иноагентом)

В отношении актера Семена Трескунова (внесен в РФ в перечень иноагентов) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным надзорного ведомства, ранее 26-летний актер дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП РФ).

Прокуратура установила, что с ноября 2025 года Трескунов, находясь за пределами России, продолжил распространять сообщения и материалы в одной из социальных сетей без обязательного указания на свой статус иностранного агента.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей об иностранных агентах"). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Москвы.

Минюст России внес артиста в реестр иноагентов в марте 2024 года. В ведомстве пояснили, что он выступал против спецоперации, распространял ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и негативно высказывался против россиян. В данный момент Трескунов проживает за пределами страны.