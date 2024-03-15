Минюст РФ признал иноагентами режиссера Либерова и актера Трескунова

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Министерство юстиций РФ признало иностранными агентами режиссера Романа Либерова и актера Семена Трескунова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации министерства, Либеров выступал против проведения СВО на Украине, а также участвовал в разработке и распространении материалов иноагентов. В свою очередь, Трескунов также был против спецоперации, распространял ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и негативно высказывался против россиян. В ведомстве уточнили, что режиссер и актер сейчас живут за границей России.

Помимо них, в реестр были включены журналистка Марианна Беленькая, общественный деятель Светлана Каверзина, бывший майор полиции Олег Кашинцев, экономист Игорь Липсиц и журналист Кирилл Ишутин.

Кроме того, Минюст РФ исключил из реестра блогера Николая Соболева в связи с утратой признаков иноагента. Также из списка был исключен журналист Денис Константинов (Волин).

Ранее министерство внесло германский "Форум имени Льва Копелева" (внесена в список нежелательных организаций) в список неправительственных организаций, деятельность которых на территории РФ нежелательна. До этого аналогичное решение было принято Генпрокуратурой России.



Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах