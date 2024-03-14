Минюст РФ внес немецкий "Форум имени Льва Копелева" в реестр нежелательных организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ внесло германский "Форум имени Льва Копелева" в список неправительственных организаций, деятельность которых на территории РФ нежелательна. Об этом говорится на сайте ведомства.

До этого аналогичное решение было принято Генпрокуратурой России.

Ранее депутаты внесли в ГД РФ законопроект, по которому можно будет признавать нежелательными организации, учредителями или участниками которых выступают иностранные государственные органы. Об этом 12 февраля сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

До этого Минюст РФ включил четыре неправительственные организации из Германии в список нежелательных организаций. Речь шла о Германском обществе изучения Восточной Европы (признана в РФ нежелательной организацией), Зарегистрированном Союзе Фонда имени Фридриха Эберта (признан в РФ нежелательной организацией), XZ gGmbH (признана в РФ нежелательной организацией) и Мобильной академии поддержки гендерной демократии и миротворчества (признана в РФ нежелательной организацией).