14 марта, 18:46Политика
Минюст РФ внес немецкий "Форум имени Льва Копелева" в реестр нежелательных организаций
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Министерство юстиции РФ внесло германский "Форум имени Льва Копелева" в список неправительственных организаций, деятельность которых на территории РФ нежелательна. Об этом говорится на сайте ведомства.
До этого аналогичное решение было принято Генпрокуратурой России.
Ранее депутаты внесли в ГД РФ законопроект, по которому можно будет признавать нежелательными организации, учредителями или участниками которых выступают иностранные государственные органы. Об этом 12 февраля сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
До этого Минюст РФ включил четыре неправительственные организации из Германии в список нежелательных организаций. Речь шла о Германском обществе изучения Восточной Европы (признана в РФ нежелательной организацией), Зарегистрированном Союзе Фонда имени Фридриха Эберта (признан в РФ нежелательной организацией), XZ gGmbH (признана в РФ нежелательной организацией) и Мобильной академии поддержки гендерной демократии и миротворчества (признана в РФ нежелательной организацией).
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