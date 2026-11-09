Средняя пенсия федеральных госслужащих достигла почти 40 тысяч рублей

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Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 октября 2026 года составляет 39 730 рублей в месяц. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Численность таких граждан находится на уровне 100,9 тысячи человек. Тем, кто остался на службе, начисляют 40 823 рубля, вышедшим на пенсию – 39 600 рублей.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года. При этом нововведения не коснутся страховой пенсии, которую назначает и выплачивает Социальный фонд РФ.

Порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа сохранится. Уже назначенные накопительные пенсии будут выплачивать на тех же условиях.