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09 ноября, 09:47

Транспорт

Четыре электросудна "Москва 3.0" заложили в столице

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Четыре прогулочных электросудна проекта "Москва 3.0" заложили на Московской верфи. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Суда модели "Москва 3.0" рассчитаны на 168 пассажиров. На их палубах установят диваны, кресла и столики. Посетители смогут заказывать еду и напитки во время поездки в салоне с панорамным остеклением. В носовой части планируется лаунж-зона с отдельным выходом на палубу.

В настоящее время специалисты занимаются сборкой и сваркой блоков, а также формированием кормовой части. После этого они состыкуют корпус с носом судна.

"В этом году спустят на воду 8 регулярных электросудов проекта "Москва 1.0". Также уже заложены 8 прогулочных судов на электротяге проекта "Москва 3.0". Уникальная в мире техника повысит комфорт поездок пассажиров и заменит действующие теплоходы", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве подготавливают к зимнему сезону речные электросуда и плавучие причалы. Специалисты проверяют все системы жизнеобеспечения. В частности, отопление, вентиляцию, климат-контроль и автоматические двери. Металлические корпуса внимательно осматривают, чтобы выявить следы коррозии и другие возможные повреждения.

Причалы на Воробьевской набережной и у Новодевичьих прудов прошли подготовку к работе

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