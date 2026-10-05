Собянин: Московская верфь даст импульс развитию отечественного судостроения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году суммарный пассажиропоток круизного, прогулочного и регулярного речного транспорта Москвы достиг 4,5 миллиона поездок. Это самый высокий показатель за последние 30 лет, сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

"Возрождение речного судоходства – один из самых ярких и успешных транспортных проектов Москвы последних лет", – отметил мэр.

Особенно заметно, по его словам, выросла популярность регулярного речного электротранспорта – число пассажиров увеличилось в 4 раза. Собянин указал, что рост пассажиропотока напрямую связан с развитием маршрутной сети и обновлением флота.

Ключевую роль в этом процессе играет Московская верфь в Нагатинском Затоне, которую открыли в 2025 году. Предприятие полного цикла занимается строительством и обслуживанием электросудов. Производственная программа предусматривает закладку более 100 электросудов до 2030 года.

Сейчас на верфи строятся две модели – "Москва 1.0" для регулярных речных маршрутов и прогулочное судно "Москва 3.0". Первые четыре судна "Москва 1.0" – "Таганка", "Якиманка", "Полянка" и "Маросейка" – уже спущены на воду и прошли ходовые испытания. В ближайшее время их запустят на маршруты. Параллельно ведется строительство второй партии из четырех электросудов, которые планируется спустить на воду до конца года.

Электросуда "Москва 1.0" вмещают до 56 человек. В салоне установлены информационные экраны, USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки велосипедов.

Двухпалубные прогулочные электросуда "Москва 3.0" будут крупнее: длина – свыше 35 метров, ширина – 8 метров, а вместимость – до 168 пассажиров. Они получат просторный салон с панорамным остеклением и открытую верхнюю палубу. Электродвигатели таких судов бесшумны и не производят вредных выбросов.

Летом на верфи приступили к строительству четырех электросудов "Москва 3.0", в ближайшее время заложат еще четыре. Всего до конца 2028 года планируется спустить на воду до 14 судов этой серии. Они должны стать экологичной заменой старому прогулочному флоту, который сегодня насчитывает более 160 теплоходов возрастом от 40 лет.

В поставке оборудования и комплектующих для московских электросудов задействованы заводы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ярославской, Нижегородской и Самарской областей, а также из Пермского края и других регионов РФ. Благодаря широкой кооперации все основные узлы и агрегаты, включая корпус, двигатель, остекление, системы управления и программное обеспечение, производятся только в России.

Стратегия развития Московского транспорта предусматривает рост общего количества поездок на речных судах до 7 миллионов в год. Регулярным пассажирским движением будет охвачена вся акватория Москвы-реки в границах города. К 2035 году столичный речной флот должен полностью перейти на электротягу.

"Московская верфь внесет решающий вклад в решение этой задачи. И одновременно – даст мощный импульс к развитию отечественного судостроения", – заключил Собянин.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что свыше 20 ознакомительных экскурсий прошло на Московской верфи с апреля этого года. Посетители предприятия смогли воспользоваться тренажером-симулятором, увидеть ремонтные и строительные цехи, а также купить сувениры.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что Московская верфь является особенным для всей страны предприятием.

