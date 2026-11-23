Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Москве заключил под стражу генерального директора армейского магазина "Второй фронт" Антона Линквиста по делу о финансировании ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ экстремистским и ликвидирован). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Другие детали дела не раскрываются. Максимальное наказание по данной статье составляет 8 лет лишения свободы.

"Второй Фронт" – это сеть армейских и тактических магазинов (военторгов), которая был основана в 1995 году. Компания имеет розничные точки в Москве и доставляет товары по всей России. Магазин специализируется на экипировке для военнослужащих, охотников, страйкболистов, а также любителей стиля милитари.

Ранее жителя Петропавловска-Камчатского признали виновным в финансировании ФБК и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Суд установил, что в августе и декабре 2021 года мужчина перевел на банковский счет организации 2 000 рублей. Подсудимый на протяжении нескольких лет регулярно просматривал информационные продукты ФБК и поддерживал ее деятельность.