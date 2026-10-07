Житель Камчатки оштрафован на 300 тысяч рублей за финансирование ФБК

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Житель Петропавловска-Камчатского признан виновным в финансировании запрещенной в РФ террористической организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ экстремистским и ликвидирован) и оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Камчатского края.

Суд установил, что в августе и декабре 2021 года мужчина перевел на банковский счет организации 2 000 рублей. Этими действиями он нарушил часть 1 статьи 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности".

41-летний подсудимый на протяжении нескольких лет регулярно просматривал информационные продукты ФБК и поддерживал ее деятельность. Он знал, что организация признана экстремистской и ликвидирована, но все равно перевел деньги со своего мобильного телефона.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Переведенные 2 000 рублей конфискованы в доход государства.

Ранее силовики задержали жителя Керчи, который подозревается в госизмене. По словам правоохранителей, мужчина организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд украинской армии. Для этого он создал в мессенджере Telegram группу с участием проукраински настроенных волонтеров.

