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28 сентября, 10:00

Происшествия

Против экс-модели Ксении Максимовой возбудили дело об участии в терроризме

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ksenia_maximova__ (Ксения Максимова включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

ФСБ России возбудила уголовное дело об участии в террористической организации против бывшей модели Ксении Максимовой (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая проживает в Лондоне. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, признанной террористической"). По данным ведомства, Максимова является функционером действующей в Британии организации Russian Democratic Society UK (включена в перечень нежелательных в РФ организаций). Кроме того, Максимова называет себя консулом в Соединенном Королевстве движения "Антивоенный комитет России" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

После начала спецоперации на Украине экс-модель создала в Лондоне RDS UK, которая объединила вокруг себя российских релокантов на территории Великобритании. Как утверждает ФСБ, организация действует в интересах британских элит. По информации спецслужбы, через нее и ее членов Максимова организовала работу по сбору денег, оборудования и другой помощи в интересах Украины.

Более того, указали в ЦОС, девушка превратила RDS UK в площадку для выступлений людей, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России, в частности руководства и членов движения "Антивоенного комитета России".

Также организация стала организатором мероприятий в поддержку экстремистских структур, таких как ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ экстремистским и ликвидирован), распространения фейков о действиях ВС РФ, акций по психологической травле российских официальных лиц в Британии и других, указали в ФСБ.

Максимова объявлена в федеральный и международный розыск. Следственные действия идут также в отношении ее коллег. ФСБ продолжает нейтрализацию террористической деятельности, которую инициировала Великобритания с использованием релокантов из РФ, подчеркнули в ЦОС.

Ранее силовики задержали жителя Керчи, который подозревается в госизмене. По словам правоохранителей, мужчина организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд украинской армии. Для этого он создал в мессенджере Telegram группу с участием проукраински настроенных волонтеров.

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