Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска отбили у ВСУ населенные пункты Нововодяное в Донецкой Народной Республике и Уланово в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Взять под контроль Нововодяное удалось подразделениям группировки войск "Центр", Уланово – бойцам "Севера".

До этого российские военные установили контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области. Это стало возможно благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Всего с начала года Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли более 5,3 тысячи квадратных километров территории и свыше 220 населенных пунктов. Только за сентябрь установить контроль удалось над более 670 квадратными километрами и 27 населенными пунктами.

