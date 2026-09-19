Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили свыше 5,3 тысячи квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов в рамках проведения СВО с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

При этом только в сентябре установить контроль удалось над более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна довести до конца спецоперацию так, чтобы потом никто не "пискнул". По его словам, завершение СВО должно исключить любые возможности для попыток пересмотра ее результатов в будущем.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что условия для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны. Он отметил, что киевский режим находится в очень сложной ситуации.

Песков также указал, что Россия уверена в своей победе в украинском конфликте, в военном потенциале и военных действиях. По его словам, эта победа уже очень близка.

