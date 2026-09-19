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19 сентября, 14:14

Политика

Медведев предложил изымать западные активы в госсобственность

Фото: kremlin.ru

России следует перейти от временного управления иностранными активами к их принудительному и безвозмездному изъятию в государственную собственность. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, европейские страны ведут "прямую войну с Россией", поставляя противнику все необходимое. При этом, отметил политик, европейские правительства болезненно отреагировали даже на введение временного управления компаниями из их стран, в том числе "Нестле" и "Ашаном".

"Стоило бы вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность. И никто никому ничего так и не вернул", – подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев прокомментировал решение президента США Дональда Трампа подписать расширяющий антироссийские санкции закон. По мнению зампреда Совбеза, на такие шаги следует отвечать языком прямого военного сдерживания, поскольку и в Европе, и "за океаном слышат только" его.

До этого он в том же ключе говорил об активах европейских компаний, упрекая европейских лидеров в понимании лишь грубой силы.

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