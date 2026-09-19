Медведев призвал отвечать на санкции США языком военного сдерживания

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На новые шаги США по ужесточению санкций против России следует отвечать языком прямого военного сдерживания. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Комментируя ситуацию вокруг активов европейских компаний, он заявил, что европейские лидеры "понимают только грубую силу". По словам Медведева, такой же подход следует применять и в отношении США.

"Впрочем, и за океаном слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и следует отвечать на русофобские мерзости типа закона мертвого террориста (Линдси. – Прим. ред.) Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)", – написал зампред Совбеза.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает ограничения в отношении российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров РФ.