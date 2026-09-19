Захарова заявила о сближении России и Грузии после снятия визовых ограничений

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Снятие визовых ограничений между Россией и Грузией позволило большему числу граждан страны приезжать в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, раньше на международные мероприятия в Россию могли приезжать преимущественно отдельные грузинские группы и делегации, а теперь такая возможность появилась у всех жителей страны.

Захарова отметила, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Москва и Тбилиси поддерживают контакты в торговой, экономической и гуманитарной сферах.

"Мы действительно соскучились. Вот лучшее слово: мы соскучились друг по другу. Мы никогда не строили барьеров и не создавали их на пути тех, кто приходил к нам с миром", – сказала дипломат.

По ее словам, развивается и туризм. Захарова рассказала о том, как россиян принимают в Грузии, и отметила, что Россия также рассчитывает на увеличение числа туристов из этой страны.

Кроме того, Москва ожидает расширения поездок, связанных с бизнесом, экономикой и гуманитарными проектами, в том числе в рамках международных мероприятий. Захарова добавила, что во время Международного фестиваля молодежи общалась с представителями грузинской делегации и отвечала на вопросы журналистов из Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что разногласия и ошибки прошлого не должны становиться основой вражды между грузинским и российским народами. Он заявил, что власти намерены пресекать попытки радикальной оппозиции насаждать антироссийские настроения.