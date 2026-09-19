Бесплатные показы пройдут в кинотеатрах "Москино" к юбилею Зиновия Гердта

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Бесплатные показы, приуроченные к 110-летию со дня рождения советского актера Зиновия Гердта, проведут в кинотеатрах сети "Москино" 21 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программе – социально-психологическая драма Динары Асановой "Пацаны". Картина рассказывает о перевоспитании трудных подростков в летнем лагере. Гердт исполнил в ней небольшую, но запоминающуюся роль судебного заседателя. Сеансы пройдут в кинотеатрах "Спутник", "Сатурн", "Жуковский", "Вымпел", "Искра" и "Космос".

Также зрители увидят военную мелодраму Якова Сегеля "Я вас дождусь". Главный герой – 20-летний лейтенант Михаил Капустин, который с первых дней Великой Отечественной войны сражается на фронте. После ранения он возвращается в родную Москву. Показ пройдет с 35-миллиметровой пленки в кинотеатре "Тула".

Вход на все показы бесплатный, однако требуется предварительная регистрация на сайте.

Ранее "Мосбилет" составил подборку главных театральных премьер осени в столице. В Театре имени Маяковского 26 сентября покажут спектакль "Каренина. Том второй" режиссера Егора Перегудова. В театре "Практика" 3 и 4 октября пройдет премьера спектакля "Черная пурга" по пьесе Анастасии Букреевой. В Театре имени Гоголя 3 и 15 октября покажут спектакль "Дальше – тишина" Антона Яковлева, посвященный отношениям родителей и детей.

