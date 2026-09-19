Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервисы mos.ru сделали поддержку нуждающихся максимально прозрачной и гибкой. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Жители Москвы могут самостоятельно выбрать, кому хотят помочь, определить сумму и периодичность пожертвований или организовать собственный сбор средств. На благотворительной платформе представлены 104 проверенные НКО, которые работают сразу по нескольким направлениям.

Пользователь может перечислить деньги одной организации, нескольким фондам или всем НКО, представленным в выбранной категории. В последнем случае сумма автоматически распределится между ними поровну. Для регулярной помощи можно подключить автоплатеж, при этом размер пожертвования разрешается изменить или отменить перевод в любой момент.

Еще один вариант – объединить пожертвования с друзьями и близкими. На mos.ru за несколько минут создается отдельная страница сбора в поддержку одной из девяти категорий, после чего ссылку можно отправить другим участникам.

Средства через сервис направляют в том числе на помощь семьям и детям. В соответствующем разделе собрано восемь программ: москвичам помогают после пожаров и других чрезвычайных ситуаций, поддерживают многодетные семьи и родителей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.

Одна из программ позволяет быстро собрать необходимые ресурсы для семей, чье имущество пострадало от пожаров и стихийных бедствий. Другая предусматривает помощь многодетным родителям – от приобретения необходимых вещей до организации досуга и путешествий, образовательной и юридической поддержки. Также предусмотрены круглосуточная экстренная помощь и меры по профилактике социального сиротства.

Отдельное направление связано с обеспечением продуктами людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Волонтеры забирают излишки продовольствия у производителей, ретейлеров и предприятий общепита, доставляют их на склады фондов и партнерских организаций, а затем передают малоимущим. Перед выдачей качество продуктов контролируется, а пожертвования используются преимущественно для организации их перевозки.

Помощь получают и многодетные малоимущие семьи, где воспитываются дети с особенностями здоровья. НКО приобретают для них специальное питание, организуют психологическое обследование и обучение социальных нянь, а также оказывают социальную и психологическую поддержку.

Всего на сервисе представлены программы помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, семьям в трудной жизненной ситуации, участникам боевых действий и животным. Кроме того, через платформу можно поддержать экологические инициативы и научные проекты.

Ранее в столичном департаменте информационных технологий рассказали, что для москвичей от 14 лет работает цифровая экосистема, объединяющая сервисы и проекты для самореализации. Найти работу еще со школы помогают городские программы карьерного развития.

Сведения о них собраны на mos.ru, а вакансии крупных работодателей, афиша мероприятий, карта спортплощадок и запись на бесплатные курсы доступны на портале "Молодежь Москвы".

