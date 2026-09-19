Мошенники начали выманивать данные россиян через рекламу в мобильных играх

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Мошенники используют рекламные баннеры в мобильных играх, чтобы получить персональные данные и банковские реквизиты граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники размещают объявления с предложениями о выигрыше или быстром заработке, после чего предлагают пользователю заполнить форму и выполнить определенные инструкции.

Правоохранители призвали не указывать в таких объявлениях номер паспорта, СНИЛС, коды из банковских сообщений и данные банковских карт. Если человек уже сообщил сведения или связался с лже-консультантом, МВД рекомендует закрыть игру и очистить историю приложений.

После этого следует сменить пароли от электронной почты, портала "Госуслуги" и банковских сервисов, посоветовали правоохранители.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров. Мошенники звонят пожилым людям и предлагают оформить разовую выплату к 1 октября – Дню пожилого человека.

Представляясь сотрудниками Соцфонда или соцзащиты, они сообщают об открытии приема заявлений на выплату либо на "компенсацию за неиспользованные путевки" и просят назвать номер банковской карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС.