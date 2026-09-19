Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 10:28

Политика

Явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Явка избирателей по всем уровням выборов превысила уже 30%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, второй день голосование проходит активно. Участки во всех 89 российских субъектах открылись своевременно.

"Хочу напомнить еще раз о том, что по всей стране идет второй день голосования. Голосование идет довольно оживленно", – цитирует Памфилову ТАСС.

Председатель ЦИК также уточнила, что досрочно на выборах свой голос отдали 4 663 963 человек. В 12 субъектах, где введено военное положение и средний уровень реагирования, число отдавших свой голос досрочно составило 4 400 215.

При этом, как подчеркнула Памфилова, за 18 сентября территориальным органам МВД поступило 367 сообщений о ЧП, связанных с избирательными кампаниями. В частности, было выявлено 24 ложных сообщения о якобы атаках терроризма в 15 субъектах страны. Кроме того, за весь период кампании возбуждено 22 уголовных дела.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября. Онлайн-голосование на выборах депутатов ГД и муниципальных депутатов московского района Щукино проходит на mos.ru в круглосуточном режиме. Оно будет доступно до 19:59 20 сентября.

В первый день голосования участие в выборах в столице приняли 2,27 миллиона избирателей. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали около 2,1 миллиона человек, еще примерно 180 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

ОШ: первый день голосования на выборах в столице прошел в штатном режиме

Читайте также


политикавыборы2026

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика