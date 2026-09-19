Явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Явка избирателей по всем уровням выборов превысила уже 30%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, второй день голосование проходит активно. Участки во всех 89 российских субъектах открылись своевременно.

"Хочу напомнить еще раз о том, что по всей стране идет второй день голосования. Голосование идет довольно оживленно", – цитирует Памфилову ТАСС.

Председатель ЦИК также уточнила, что досрочно на выборах свой голос отдали 4 663 963 человек. В 12 субъектах, где введено военное положение и средний уровень реагирования, число отдавших свой голос досрочно составило 4 400 215.

При этом, как подчеркнула Памфилова, за 18 сентября территориальным органам МВД поступило 367 сообщений о ЧП, связанных с избирательными кампаниями. В частности, было выявлено 24 ложных сообщения о якобы атаках терроризма в 15 субъектах страны. Кроме того, за весь период кампании возбуждено 22 уголовных дела.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября. Онлайн-голосование на выборах депутатов ГД и муниципальных депутатов московского района Щукино проходит на mos.ru в круглосуточном режиме. Оно будет доступно до 19:59 20 сентября.

В первый день голосования участие в выборах в столице приняли 2,27 миллиона избирателей. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали около 2,1 миллиона человек, еще примерно 180 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

