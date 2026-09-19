Украинский БПЛА нанес удар по пассажирскому автобусу в Горловке

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Пассажирский автобус попал под удар украинского дрона в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате атаки транспортное средство повреждено.

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по торговому центру "Галактика" в Мариуполе – последнему строительному гипермаркету в ДНР. В результате атаки гипермаркет полностью сгорел.

До этого в Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель. Дрон ударил по гражданскому автомобилю, мужчина скончался на месте, его спутница получила тяжелые травмы.

Женщину доставили в Борисовскую ЦРБ с проникающим ранением живота, открытыми переломами и множественными осколочными повреждениями.

