19 сентября, 14:05Происшествия
Украинский БПЛА нанес удар по пассажирскому автобусу в Горловке
Фото: 123RF.com/aapsky
Пассажирский автобус попал под удар украинского дрона в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате атаки транспортное средство повреждено.
Ранее ВСУ ударили беспилотниками по торговому центру "Галактика" в Мариуполе – последнему строительному гипермаркету в ДНР. В результате атаки гипермаркет полностью сгорел.
До этого в Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель. Дрон ударил по гражданскому автомобилю, мужчина скончался на месте, его спутница получила тяжелые травмы.
Женщину доставили в Борисовскую ЦРБ с проникающим ранением живота, открытыми переломами и множественными осколочными повреждениями.