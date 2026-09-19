Водитель Infiniti столкнулся с автобусом в Балашихе и скрылся с места ДТП

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Водитель Infiniti скрылся после столкновения с автобусом "Газель" в Балашихе. Об этом сообщили в подмосковной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 12:00 на 20-м километре трассы М-7 "Волга" по направлению в сторону Москвы. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении.

За медицинской помощью обратились четыре человека, среди них ребенок. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для задержания водителя.

Ранее ДТП с иномаркой произошло в центре Москвы. Водитель Bentley столкнулся с мотоциклом BMW на улице Большие Каменщики, после чего мотоциклист скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемую в аварии Кристину Борисову суд заключил под стражу на два месяца.