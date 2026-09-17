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17 сентября, 13:24

Происшествия

В Орловской области три человека погибли в ДТП с лосем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Орловской области три человека погибли в ДТП с лосем. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Трагедия произошла на трассе Тросна – Калиновка в Троснянском районе. Водитель легкового автомобиля наехал на лося, а после съехал в кювет.

В машине также находились две пассажирки. Все трое получили травмы, несовместимые с жизнью. О состоянии животного ничего низвестно.

Ранее Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о сезоне гона у лосей. В этот период животные теряют осторожность и могут неожиданно выходить на дорогу. Наибольший риск столкновения с парнокопытными сохраняется на МКАД в районе национального парка "Лосиный остров" и Измайловского лесопарка, а также в ТиНАО, где много лесов и рек. Опасные участки есть и на вылетных магистралях рядом с зелеными зонами.

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