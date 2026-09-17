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17 сентября, 13:58

Город

Москвичи оценят работу рыбных рынков в рамках проекта "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Город заданий" совместно со столичным департаментом торговли и услуг запустил новое задание, в рамках которого предлагается поделиться мнением о работе рыбных рынков "Москва – на волне". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для выполнения задания необходимо посетить одну из площадок. В приложении "Город заданий" нужно открыть отчетную форму и сделать селфи на фоне прилавка или любого элемента с логотипом пространства. Обязательное условие – на снимке должна быть четко видна вывеска с названием рынка или отдела.

После этого горожанам предстоит заполнить опросник. В нем нужно указать, какую площадку они посетили, как давно узнали об этом месте и из каких источников. Также участники оценят, насколько увиденное соответствует их ожиданиям, и отметят, что именно привлекает их на рынке.

Отдельно в анкете предлагается оценить чистоту и порядок, удобство передвижения и навигации, визуальное оформление, общую атмосферу и внимательность продавцов к посетителям. Кроме того, участники выскажут мнение о том, насколько заметным стало появление касс самообслуживания, и определят, для какой аудитории пространство подходит в первую очередь.

После заполнения всех полей задание нужно отправить на проверку. Полученные результаты позволят оценить комфорт и удобство рыбных рынков.

За успешное выполнение задания начисляется 500 баллов городской программы лояльности "Миллион призов". Дополнительно баллы можно получить за покупки на рыбных рынках "Москва – на волне". Накопленные баллы можно использовать для получения товаров и услуг организаций – партнеров программы, пополнения баланса карты "Тройка" или направить на благотворительность.

Ранее в голосовании за лучшую мясную и рыбную продукцию на платформе "Активный гражданин" москвичи оставили более 2 миллионов мнений. В финал вышли 71 мясной бренд и 81 рыбный производитель. Победители получат право размещать на упаковке знак "Московское качество".

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