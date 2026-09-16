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16 сентября, 08:58

Город

Москвичи выбрали любимые напитки и мороженое в рамках конкурса "Московское качество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи выбрали любимые освежающие напитки и мороженое, представленные в столичных магазинах. В голосованиях проекта "Активный гражданин" горожане оставили более 3,5 миллиона мнений и определили победителей конкурса "Московское качество" в 23 номинациях, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В категории "Соки, вода, напитки" участники голосования выбрали марки яблочного, апельсинового и томатного соков, вишневого нектара, кваса, двух видов лимонада, напитков "Кола" и "Тархун", а также минеральной столовой и детской питьевой воды. Среди востребованных товаров оказались и напитки столичных производителей, в том числе газированные варианты со вкусами "лайм – жасмин" и "дюшес".

В категории "Мороженое" москвичи определили фаворитов среди пломбира в шоколаде, глазури, вафельном стаканчике и рожке, классического сливочного мороженого и продукции в семейной упаковке. В числе победителей также оказались кокосовый замороженный десерт с тропическим вкусом, сорбет "Манго – маракуйя" без сахара, эскимо "Суфле" в молочном шоколаде и мороженое без сахарозы в вафельном стаканчике.

В номинации "Сделано в Москве" победило сливочное мороженое с шоколадным вкусом. Производители товаров, набравших больше всего голосов, получили право размещать на упаковке специальный знак "Московское качество".

Ранее в "Активном гражданине" подвели итоги голосования за самый освежающий лимонад на московских ярмарках, в нем участвовали более 138 тысяч человек. Лидером стал напиток "Смородина-мята", набравший 38% голосов: попробовать его можно в трех ярмарочных кафе – на Авиационной улице, улице Свободы и Ярославском шоссе.

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